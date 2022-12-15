Навка пообещала провести ледовое шоу в ЛНР

«Всех (чемпионок привезти в Луганск) невозможно, все-таки их очень много у меня. Я еще не говорила ни с кем, но уверена, что желающие будут. Я лично буду в нем участвовать, если все сложится. Но тут такая ситуация, что я лично несу ответственность за этих детей и не могу ими рисковать. Поэтому надо ждать момента, когда все будет поспокойнее», - сказала она.