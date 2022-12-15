Навка пообещала провести ледовое шоу в ЛНР

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, продюсер ледовых шоу Татьяна Навка рассказала в интервью РИА Новости, что сделает все возможное для того, чтобы провести одно из своих шоу в Луганской Народной Республике (ЛНР) в будущем году.
Ранее стало известно, что компания Навки выиграла грант на проведение мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Луганске. По словам Татьяны, для нее это стало большой честью.
«Мы выиграли грант, за что безумно признательны, для нас это большая честь. Сейчас мы находимся на стадии подписания договоров. Время сейчас тяжелое, но я считаю своим долгом довести это до конца, чтобы шоу состоялось. В этом году мы никак не успеем, а в следующем, думаю, если обстановка и обстоятельства позволят, я сделаю все возможное для его проведения», - сказала фигуристка.
Кто именно из российских фигуристок примет участие в шоу в Луганске, пока неизвестно. Сама же Навка планирует лично участвовать в шоу.
«Всех (чемпионок привезти в Луганск) невозможно, все-таки их очень много у меня. Я еще не говорила ни с кем, но уверена, что желающие будут. Я лично буду в нем участвовать, если все сложится. Но тут такая ситуация, что я лично несу ответственность за этих детей и не могу ими рисковать. Поэтому надо ждать момента, когда все будет поспокойнее», - сказала она.
Напомним, ООО «Навка шоу» выиграло грант в размере 14,4 млн рублей на проведение мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Луганске. Софинансирование составит еще 3,6 млн руб. Как отмечается на сайте президентского фонда культурных инициатив, показ мюзикла жителям Луганска станет уникальным событием в культурной жизни региона. Показ представления мирового уровня, основанного на образах героев сказки Александра Пушкина, будет способствовать восстановлению единого культурного и языкового пространства.