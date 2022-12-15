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3 часа назад

Строительная компания пытается отсудить у Тимати 7 млн руб. за нарушение договора

Газета.Ruиещё 2

Строительная компания "Ами-проект" подала в суд на рэпера Тимати. Об этом сообщает StarHit. Сумма иска - 7 млн рублей. Представители фирмы утверждают, что музыкант не осуществил в срок оплату по факту выполненных ремонтных и отделочных работ. "Заказчик выполненные по договору работы оплатил частично, задолженность составляет 2,4 млн рублей, плюс неустойка — 4,4 млн. Речь о демонтажно-монтажных, ремонтных и отделочных работах на объектах Юнусова Тимура Ильдаровича", - рассказали в Мещанском районном суде.

Строительная компания пытается отсудить у Тимати 7 млн руб. за нарушение договора
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Шоу-бизнес,Тимати,
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