Строительная компания пытается отсудить у Тимати 7 млн руб. за нарушение договора

Строительная компания "Ами-проект" подала в суд на рэпера Тимати. Об этом сообщает StarHit. Сумма иска - 7 млн рублей. Представители фирмы утверждают, что музыкант не осуществил в срок оплату по факту выполненных ремонтных и отделочных работ. "Заказчик выполненные по договору работы оплатил частично, задолженность составляет 2,4 млн рублей, плюс неустойка — 4,4 млн. Речь о демонтажно-монтажных, ремонтных и отделочных работах на объектах Юнусова Тимура Ильдаровича", - рассказали в Мещанском районном суде.