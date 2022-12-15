В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
51 минуту назад

Константин Богомолов встретит Новый год с бывшей женой

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Константин Богомолов и Дарья Мороз развелись в 2018 году, но находятся в прекрасных отношениях и воспитывают дочь Анну. Актриса даже призналась, что отметит Новый год с семьей бывшего мужа.

Богомолов встретит Новый год с бывшей женой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сам Новый год с папой, с Викой, с Варей, со свекром и свекровью – Костиными родителями», – поделилась Дарья планами.

Актриса отметила, что у них такая семейная традиция – начинать празднование Нового года у родителей Богомолова, а потом ехать к отцу Мороз и его семье. Дочь Аня все это обожает, призналась артистка. Дарья планирует оставить дочь у отца и уехать отдыхать в деревню. Она призналась, что хочет неделю посидеть в тишине.

А вот где будет Ксения Собчак – нынешняя жена Богомолова – неясно. С сентября ходят слухи о разрыве пары, пишет «СтарХит».

Ранее «ФедералПресс» писал, что против Ксении Собчак был зарегистрирован иск на 3 млн рублей. Журналистка заявила, что не в курсе судебных разбирательств.

Шоу-бизнес,Дарья Мороз,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители