Богомолов встретит Новый год с бывшей женой

Константин Богомолов и Дарья Мороз развелись в 2018 году, но находятся в прекрасных отношениях и воспитывают дочь Анну. Актриса даже призналась, что отметит Новый год с семьей бывшего мужа.

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«Сам Новый год с папой, с Викой, с Варей, со свекром и свекровью – Костиными родителями», – поделилась Дарья планами.

Актриса отметила, что у них такая семейная традиция – начинать празднование Нового года у родителей Богомолова, а потом ехать к отцу Мороз и его семье. Дочь Аня все это обожает, призналась артистка. Дарья планирует оставить дочь у отца и уехать отдыхать в деревню. Она призналась, что хочет неделю посидеть в тишине.

А вот где будет Ксения Собчак – нынешняя жена Богомолова – неясно. С сентября ходят слухи о разрыве пары, пишет «СтарХит».