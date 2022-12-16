В Архангельске отменили концерт Меладзе

В Архангельске отменили концерт Валерия Меладзе. Об этом сообщает 29.ru с ссылкой на организаторов.
По словам источников, выступление не может состояться в связи с «нынешними реалиями».
«Все средства вернутся в течение 30 дней на те карты, с которых была произведена оплата. <…> Надеемся, в скором времени найдутся другие поводы для классных мероприятий. А пока не скучайте, и главное — берегите себя и своих близких!» — заявили организаторы.
Отмечается, что концерт переносили дважды. Он должен был состояться весной 2023 года.
Ранее в Новосибирске отменили два концерта Меладзе. Власти города отрицают, что это решение связано с позицией певца по Украине.