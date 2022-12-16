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25 минут назад

В Архангельске отменили концерт Меладзе

Газета.Ruиещё 1

В Архангельске отменили концерт Валерия Меладзе. Об этом сообщает 29.ru с ссылкой на организаторов.

В Архангельске отменили концерт Меладзе
Фото: Первый каналПервый канал

По словам источников, выступление не может состояться в связи с «нынешними реалиями».

«Все средства вернутся в течение 30 дней на те карты, с которых была произведена оплата. <…> Надеемся, в скором времени найдутся другие поводы для классных мероприятий. А пока не скучайте, и главное — берегите себя и своих близких!» — заявили организаторы.

Отмечается, что концерт переносили дважды. Он должен был состояться весной 2023 года.

Ранее в Новосибирске отменили два концерта Меладзе. Власти города отрицают, что это решение связано с позицией певца по Украине.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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