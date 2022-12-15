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1 час назад

Волочкова сообщила о тайной помолвке

Мослента

О тайной помолвке сообщила балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Танцовщица опубликовала фото, на котором она стоит на фоне храма, одетая в шубу и короткое платье. Личность избранника не раскрывается.

Волочкова сообщила о тайной помолвке
Фото: ТАССТАСС

«С любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье», — раскрыла звезда детали произошедшего.

Фолловеры балерины отнеслись к ее помолвке неоднозначно.

«Это все хайп», «Обязательно сразу всему свету рассказывать? Счастье любит тишину», — раскритиковали Волочкову комментаторы.

Однако некоторые пожелали знаменитости счастья и любви с новым избранником.

Ранее пользователи сети попытались угадать личность нового возлюбленного Волочковой. Поводом для обсуждений стала публикация фотографии, на которой балерина изображена в окружении десяти пышных букетов белых роз.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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