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46 минут назад

SHAMAN рассказал о своем отношении к критике

Елена Прошина

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в интервью Пятому каналу во время гастролей в Казани рассказал об отношении к критике в свой адрес. Он признался, что уже выработал иммунитет к хейту.

SHAMAN рассказал о своем отношении к критике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам SHAMANа, критика «тоже является частью его работы».

«Иммунитет появляется, вырабатывается иммунитет, когда говорят какие-то вещи. Что могу сказать? Это своего рода показатель того, что обо мне говорят. Это все равно что-то, да значит. Для меня это все равно важно», — отметил он.

Певец поблагодарил всех — и тех, кто «говорит хорошие вещи о нем, и тех, кто говорит плохие», ведь они «все равно потратили энергию на него».

«Хоть она и со знаком минус эта энергия, но это все равно энергия, это все равно фанатизм, просто со знаком минус. От ненависти до любви один шаг. Поэтому сегодня критикуют, а завтра еще поменяют свое мнение. Время покажет», — добавил он.

Также он подчеркнул, что критика его совсем не обижает и он в целом не склонен к такой реакции, потому что «обиженных в одно место, а еще на них воду возят».

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,
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