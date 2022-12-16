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15 минут назад

Анастасия Волочкова раскрыла личность жениха и заявила, что он похож на Николая II

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Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о своем женихе по имени Дмитрий.

Волочкова раскрыла личность жениха и заявила, что он похож на Николая II
Фото: volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По словам артистки, ее избранник занимается бизнесом по производству десертов без сахара.

"Мой Дмитрий очень похож на Николая Второго, который изображен на фреске в гостиной моего дома. Наверное, это знак судьбы", - призналась Волочкова.

Балерина рассказала, что ее удивил сюрприз возлюбленного, который пришел к ней в образе Деда Мороза. По словам Волочковой, свадьбу с Дмитрием после новости о тайной помолвке она не планирует.

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