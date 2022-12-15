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34 минуты назад

Экс-супруг Пелагеи урезал выплаты на дочь

WomanHit.ruиещё 3

Певица Пелагея в течение трех лет была замужем за хоккеистом Иваном Телегиным, которому в 2017 году подарила дочь Таисию. Официально пара развелась в 2020 году.

Бывший муж Пелагеи добился уменьшения суммы алиментов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После расставания Иван должен был выплачивать определенную сумму алиментов, чего он не делал. Мужчина решил подать в суд, чтобы уменьшить свои расходы на дочь. Ведь у спортсмена еще есть сын от предыдущих отношений.

В итоге суд принял решение по иску Телегина в его пользу, сообщили «РЕН ТВ» в пресс-службе государственного органа. Теперь хоккеист будет выплачивать наследнице  часть всех своих доходов. Ранее мужчина должен был отдавать на обеспечение Таисии 1/4.

Напомним, в августе Пелагея выиграла суд у экс-супруга, который подал апелляцию по разделу имущества. Спортсмен хотел забрать у звезды московскую недвижимость, которая была куплена на деньги матери исполнительницы, а также часть гонораров бывшей жены.

Шоу-бизнес,Иван Телегин,
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