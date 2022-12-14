С Собчак требуют многомилионный долг

Телеведущая Ксения Собчак обвиняется в невыплате долга в размере 3 млн рублей за установку трех каминов в ее доме. Об этом сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Анна Локтева.

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«Обнаружена задолженность в размере 3 млн 30 тысяч 671 рублей за установку каминного оборудования в доме», — цитирует Локтеву «Вести Московского региона».

Иск против телеведущей направлен от имени ИП Лякишева Елена Владимировна. В сумму долга входят стоимость трех каминов, а также услуг по демонтажу-монтажу.