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1 час назад

С Собчак требуют многомилионный долг

Ura.Ru

Телеведущая Ксения Собчак обвиняется в невыплате долга в размере 3 млн рублей за установку трех каминов в ее доме. Об этом сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Анна Локтева.

С Собчак требуют многомилионный долг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обнаружена задолженность в размере 3 млн 30 тысяч 671 рублей за установку каминного оборудования в доме», — цитирует Локтеву «Вести Московского региона».

Иск против телеведущей направлен от имени ИП Лякишева Елена Владимировна. В сумму долга входят стоимость трех каминов, а также услуг по демонтажу-монтажу.

Ранее в Москве был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Ксения Собчак,
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