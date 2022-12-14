Собчак прокомментировала иск против нее о взыскании трех миллионов рублей

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что ей неизвестно об иске на три миллиона рублей, который к ней подала предприниматель Елена Лякишева. Новость об этом ведущая прокомментировала в беседе с «360».

«Я не в курсе иска», — сказала она.

Ранее в среду, 14 декабря, в пресс-службе Хамовнического суда Москвы сообщили, что зарегистрировали иск Лякишевой о взыскании с Собчак задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом в размере более трех миллионов рублей.

Из иска следует, что камины должны были быть установлены, настроены и введены в эксплуатацию в трех местах дома. Отмечается, что заказчик внес предоплату, после чего работы были выполнены. Однако впоследствии остальная сумма не была переведена.