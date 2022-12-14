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10 минут назад

Кристине Асмус с дочерью оказалось некуда съезжать от Гарика Харламова

Российская Газета

Семейный скандал, который вынесли в публичную плоскостью бывшие супруги Кристина Асмус и Гарик Харламов, обрастает новыми подробностями. Напомним, Асмус продолжает с дочерью жить в особняке комика. Как выяснилось, актриса не съезжает из-за того, что ей некуда идти, сообщает KP.RU.

Издание выяснило, что у Асмус нет никакой недвижимости в Москве. Единственное имущество артистки - внедорожник Porsche Macan S. Нет, по информации издания, никакого имущества и у восьмилетней дочери Асмус.

Поэтому, если Кристине уходить от Харламова с вещами, то ей придется либо возвращаться к родителям в подмосковный Королев, либо снимать в Москве квартиру.

Напомним, полторы недели назад Асмус и Харламов обменялись серией гневных постов в соцсетях, подключилась к публичной ссоре и мама Харламова, свекровь Кристины. Из ожесточенного спора читатели узнали, что после развода Асмус с дочерью остались в особняке Харламова, алиментов на дочь артист не платит, зато берет на себя оплату коммунальных услуг.

Сама Асмус заявила, что комик угрозами не разрешил ей и дочери уехать.

Мать Харламова вмешалась в конфликт с Асмус из-за дома

Со слов свекрови, Харламов выполняет все обязательства, более того, купил дочери квартиру. Но информацию об этой недвижимости журналисты не обнаружили.

Стоит отметить, что сама Асмус успешно работает в театре и снимается в кино. Со слов актрисы, ее гонораров хватает на репетиторов для дочери.

Стоит отметить, что поклонники артистов публичный скандал восприняли неоднозначно. Есть те, кто с интересом следят за перипетиями, но многие пишут, что в семьях бывает разное и призвали экс-супругов сесть за стол переговоров и решить конфликтную ситуацию без привлечения широкой общественности.

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