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27 минут назад

Моргенштерн решил избавиться от дома в России

Lenta.ru

Российский рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) решил избавиться от дома в Новой Москве. Музыкант выставил недвижимость на продажу за 80 миллионов рублей, сообщает MSK1.RU.

Моргенштерн решил избавиться от дома в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Объявление о продаже появилось на ЦИАН. Именно в этом доме проводились съемки клипа на песню Моргенштерна Cadillac. Объект находится в коттеджном поселке в городе Троицке. Площадь самого дома составляет 400 квадратных метров, а площадь участка, на котором он располагается — 13 соток. Помимо основного здания на территории имеется бассейн.

Внутри дома три спальни. Их дополняют смежная с кухней гостиная, оснащенная специальной зоной для кинотеатра и камином, спа-зона с сауной и игровая комната. Интерьер отличается просторными помещениями с большими окнами и стенами, оформленными в белый цвет.

Моргенштерн приобрел дом летом 2021 года. Тогда рэпер опубликовал серию фото и видео, на которых показал наличные для покупки недвижимости.

Шоу-бизнес,ЦИАН,
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