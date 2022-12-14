Бузова показала в селфи-видео нижнее белье

Нижнее белье под тренчем показала певица Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка сняла селфи-видео из гримерки перед выходом на сцену.