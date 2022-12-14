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42 минуты назад

Бузова показала в селфи-видео нижнее белье

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Нижнее белье под тренчем показала певица Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка сняла селфи-видео из гримерки перед выходом на сцену.

Бузова показала в селфи-видео нижнее белье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На кадрах Бузова запечатлена в распахнутом бежевом тренче, под которым надето лишь кружевное черное нижнее белье.

«Мы готовы, с минуты на минуту начинаем наш спектакль "Мужчина нарасхват". Каждый раз как первый. Сегодня я Полина», — рассказала подписчикам звезда.

Instagram (организация запрещена в России) (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Бузова в образе «черной пантеры» восхитила пользователей сети. Звезда появилась на видео в облегающем костюме с острыми плечами, перчатках и длинных лакированных сапогах.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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