Одного из вокалистов корейского бой-бэнда BTS забрали в армию

В корейском музыкальном коллективе из семи человек отсутствие одного из участников вряд ли сильно бросается в глаза, но ряды группы все-таки редеют. Оказывается, что головокружительный успех не помог молодым людям избежать службы в армии, которую по закону Южной Кореи должны обязательно пройти все мужчины в возрасте от 18 до 28 лет. Причем срок службы составляет два года.

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Корейское агентство «Ренхап» сообщает, что первый из участников BTS Джин (настоящее имя — Ким Сокчин) уже отправился исполнять свой долг. 30-летний певец прибыл в тренировочный центр, расположенный в 60 километрах к северу от Сеула. Сделать это незаметно у звезды, конечно же, не получилось: сотни сотрудников вооруженных сил, полиции, пожарных и СМИ поджидали его у входа в центр для обеспечения безопасности и освещения события.