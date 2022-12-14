Telegram-канал Mash сообщает, что старший брат покойного Бориса Моисеева Маркс Толкач намерен судиться за наследство певца.
Как утверждает адвокат родственника артиста Александр Добровинский, Толкач призвал провести расследование — брат артиста утверждает, что он под давлением переписал свое имущество на посторонних лиц, в том числе на концертного директора Сергея Гороха.
Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября. Брат исполнителя не приехал на его похороны. Организацией церемонии прощания с артистом занимался Горох при поддержке звездных друзей Моисеева.