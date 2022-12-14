Мартиросян раскрыл отношение к единственной женщине в Comedy Club

Шоумен и комик Гарик Мартиросян раскрыл отношение к телеведущей и единственной женщине в проекте Comedy Club на ТНТ Марине Кравец. В интервью Peopletalk он указал на высокий профессионализм коллеги.

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«Марина [Кравец] прекрасна! Я уже лет 15 не понимаю, почему у нее нет сольного шоу», — заявил Мартиросян, высказываясь об опыте совместного ведения телепрограммы с Кравец.

Шоумен также назвал резидентку Comedy Club «одной из самых крутых телеведущих» России.

Марина Кравец начала выступать в Comedy Club в 2010 году. Помимо того, она вела ряд теле- и радиошоу. За работу над проектом «Большой завтрак» на ТНТ в 2018 году получила премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий утренней программы».