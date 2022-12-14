Умер американский рэпер Grand Daddy I.U.

"Нет, я не в порядке. Я опустошена. Любому, кто действительно меня знает, известно, сколько чистой любви и уважения я испытываю к нему, и из уважения к нему и его семье я сейчас молчу", – написала она в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).