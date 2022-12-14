В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Умер американский рэпер Grand Daddy I.U.

Москва24иещё 4

Американский рэпер Аюб Бей, более известный как Grand Daddy I.U., умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает издание People со ссылкой на его продюсера и друга Пита Рока.

Умер американский рэпер Grand Daddy I.U.
Фото: соцсетисоцсети

По его словам, музыкант скончался во сне. Однако Рок не стал раскрывать причины и обстоятельства смерти Grand Daddy I.U.

Представитель рэпера выразила соболезнования в связи с его смертью, также воздержавшись от описания обстоятельств случившегося.

"Нет, я не в порядке. Я опустошена. Любому, кто действительно меня знает, известно, сколько чистой любви и уважения я испытываю к нему, и из уважения к нему и его семье я сейчас молчу", – написала она в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Grand Daddy I.U. родился в 1968 году. Музыкальную карьеру рэпер начал в составе группы Juice Crew, образованной в 1983 году. Первый сольный альбом музыканта Smooth Assassin вышел в 1990 году и принес ему широкую известность. Впоследствии он выпустил еще три полноформатные пластинки и несколько синглов.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители