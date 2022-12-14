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1 час назад

Бывший муж Заворотнюк назвал возможную причину заболевания актрисы

Газета.Ru

Первый супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф прокомментировал причины ее тяжело недуга. Он заявил, это было неизбежно.

14 мая 2020 года стало известно, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили злокачественное новообразование мозга. В сети широко это обсуждается, некоторые считают, что причиной заболевания стала процедура ЭКО, однако бывший супруг думает иначе. Шварцкопф полагает, что виной всему генетика. Такой диагноз был у дедушки актрисы.

"В возникновении рака играет роль и генетика, а у Насти дедушка болел онкологией. У него были жуткие боли, он не выдержал мучений", — указал Шварцкопф в беседе с Prozvezd.info.

Сообщается, что последний раз Заворотнюк и Шварцкопф виделись в 1995 году. Тем не менее он назвал актрису близким человеком и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Появились новые подробности операции Заворотнюк

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что через пару недель переедет в Дубай.

Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Заворотнюк,
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