Первый супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф прокомментировал причины ее тяжело недуга. Он заявил, это было неизбежно.

14 мая 2020 года стало известно, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили злокачественное новообразование мозга. В сети широко это обсуждается, некоторые считают, что причиной заболевания стала процедура ЭКО, однако бывший супруг думает иначе. Шварцкопф полагает, что виной всему генетика. Такой диагноз был у дедушки актрисы.

"В возникновении рака играет роль и генетика, а у Насти дедушка болел онкологией. У него были жуткие боли, он не выдержал мучений", — указал Шварцкопф в беседе с Prozvezd.info.

Сообщается, что последний раз Заворотнюк и Шварцкопф виделись в 1995 году. Тем не менее он назвал актрису близким человеком и пожелал ей скорейшего выздоровления.