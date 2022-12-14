С Ивлеевой потребовали 15 млн рублей из-за долгов ее ресторана

Последние три года в профессиональной жизни телеведущей и блогерши Насти Ивлеевой выдались плодотворными. Помимо участия в телепроектах и съемках в ленте «Монастырь» она занялась еще и бизнесом, основав несколько компаний. В частности, знаменитость стала владелицей ресторана. Однако из-за него у звезды возникли проблемы.

Фото: Youtube / Galich Ida Youtube / Galich Ida

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от юриста Александра Мокрова в адрес компании Ивлеевой на сумму 15 миллионов 850 тысяч рублей. Правозащитник заявил, что многомиллионный иск связан с задолженностью заведения, которым владеет блогерша.

Сама телеведущая пока не давала никаких комментариев по этому делу, сообщает портал «7дней».