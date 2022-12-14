В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
57 минут назад

С Насти Ивлеевой потребовали 15 миллионов рублей из-за долгов ее ресторана

Вечерняя Москва

Последние три года в профессиональной жизни телеведущей и блогерши Насти Ивлеевой выдались плодотворными. Помимо участия в телепроектах и съемках в ленте «Монастырь» она занялась еще и бизнесом, основав несколько компаний. В частности, знаменитость стала владелицей ресторана. Однако из-за него у звезды возникли проблемы.

С Ивлеевой потребовали 15 млн рублей из-за долгов ее ресторана
Фото: Youtube / Galich IdaYoutube / Galich Ida

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от юриста Александра Мокрова в адрес компании Ивлеевой на сумму 15 миллионов 850 тысяч рублей. Правозащитник заявил, что многомиллионный иск связан с задолженностью заведения, которым владеет блогерша.

Сама телеведущая пока не давала никаких комментариев по этому делу, сообщает портал «7дней».

Недавно Ивлеева призналась, что рекламировала косметику, в составе которой содержался запрещенный ингредиент — антибиотик тетрациклин. По ее словам, подобному решению нет оправданий, потому что известные личности несут ответственность за свою аудиторию. После проведенного исследования выяснилось, что косметическое средство содержит тетрациклин, который, равно как и другие антибиотики, законодательно запрещено использовать в косметологии.

Шоу-бизнес,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители