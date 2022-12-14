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29 минут назад

Ведущего программы Top Gear госпитализировали после аварии во время съемок

Елена Прошина

Ведущий британской телевизионной передачи Top Gear Эндрю Флинтофф был госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

Ведущего программы Top Gear госпитализировали после аварии во время съемок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это произошло 13 декабря после автомобильной аварии, которая случилась во время съемок очередного эпизода шоу. Флинтофф попал в дорожно-транспортное происшествие на испытательной трассе Top Gear в графстве Суррей в Британии.

Медики оказали телеведущему помощь на месте, после чего он был госпитализирован для дальнейшего лечения. По предварительным данным, травма не представляет смертельную опасность. BBC сообщит подробности «в установленном порядке». Причина аварии не раскрываются.

Телевизионная программа Top Gear появилась на телеэкранах в 2002 году. Шоу посвящено обзору автомобильных новинок. Ранее ведущим программы был Джереми Кларксон. Он покинул проект в 2015 году. Ему на смену пришел Крис Эванс, однако он ушел из программы через год после начала работы.

Шоу-бизнес,Крис Эванс,Джереми Кларксон,
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