В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Настасья Самбурская ответила на бестактное предложение подписчика

Мослента

На бестактное предложение подписчика ответила актриса Настасья Самбурская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Один из фолловеров поинтересовался у звезды, почему та не решится на искусственное оплодотворение, если хочет завести ребенка.

Настасья Самбурская ответила на бестактное предложение подписчика
Фото: МослентаМослента

«Сперва я хотела ответить вам матом, но передумала. Я хочу семью, а не ребенка. И не думаю, что у меня настолько уж все плохо, что я не смогу встретить мужчину, а уж потом в отношениях зачать естественным путем», — объяснила Самбурская свою позицию по этому вопросу.

Ранее Самбурская раскрыла причину отказа от алкоголя и курения.

«Я решила взять аскезу на алкоголь и сигареты на всю жизнь. Аскеза — такая вещь, когда отказываешься от чего-то в пользу того, чего не хватает. И я решила, что в моей жизни мало творчества», — рассказала актриса.

Шоу-бизнес,Настасья Самбурская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители