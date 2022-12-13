Настасья Самбурская ответила на бестактное предложение подписчика

«Сперва я хотела ответить вам матом, но передумала. Я хочу семью, а не ребенка. И не думаю, что у меня настолько уж все плохо, что я не смогу встретить мужчину, а уж потом в отношениях зачать естественным путем», — объяснила Самбурская свою позицию по этому вопросу.