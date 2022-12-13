Звезды российского шоу-бизнеса раскрыли свои планы на Новый год

«Вообще, пока нет никаких планов. 2022 год мы встречали в семейном кругу, вместе с моей мамой. Что будет в 2023-м — сейчас трудно что-то планировать, загадывать, будем смотреть по ситуации. Как говорится, где работа застанет, там и встретим праздник. Но если бы он застал дома, то ради исключения в этот день я бы поставила на стол оливье, который в обычные дни не ем», — поделилась с «Известиями» певица Валерия.