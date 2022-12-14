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28 минут назад

Стала известна стоимость билетов на концерт Григория Лепса в новогоднюю ночь

Lenta.ruиещё 1

Цены на билеты на концерт российского эстрадного исполнителя Григория Лепса в новогоднюю ночь достигнут почти миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Почти миллион: сколько стоят билеты на выступление Лепса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, стоимость столика у сцены в концертном зале Барвиха Luxury Village на шестерых персон составит 900 тысяч рублей. Цена на билеты за столиками, расположенными чуть дальше от сцены, — 720 тысяч рублей. Стоимость мест, расположенных еще дальше, в глубине зала, варьируется от 600 до 280 тысяч.

В цену билета также войдет бокал игристого и ужин от французских шеф-поваров: сельдь под шубой с сусальным золотом, пате из фуа-гра, оливье с телячьей вырезкой, картофельная эспума с черной икрой, заливное из осетрины, а также краб с соусом васаби. Сообщается, что для вегетарианцев будет разработано отдельное меню.

Вместе с Лепсом на сцену концертного зала 31 декабря выйдет Анна Asti.

В ноябре стали известны имена самых востребованных артистов, которые будут выступать в новогоднюю ночь в этом году.

В начале декабря Григорий Лепс и его охранники подрались с посетителем бара в Санкт-Петербурге и сломали ему нос. Позже исполнитель возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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