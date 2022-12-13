Никита Михалков высказался о возможном включении в санкционный список ЕС

Ранее во вторник верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррел сообщил, что девятый пакет санкций против России еще не готов, лидеры стран продолжают согласовывать ряд вопросов. Он понадеялся, что государства сообщества достигнут согласия к концу дня, но отметил, что этого может не случиться, так как остаются вопросы, которые нуждаются в обсуждении. По его словам, странам сложно договориться, так как существуют разные взгляды на антироссийские ограничения. По информации портала EUobserver, санкции могут затронуть в том числе и Никиту Михалкова, а также певица Григория Лепса и ведущего Бориса Корчевникова.