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22 минуты назад

Никита Михалков высказался о возможном включении в санкционный список ЕС

Lenta.ru

Российский режиссер Никита Михалков высказался о возможном включении в санкционный список Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщает Daily Storm.

Никита Михалков высказался о возможном включении в санкционный список ЕС
Фото: ТАССТАСС

В ответ на информацию о санкциях кинематографист заявил о гордости за свою передачу «Бесогон».

«Ну я прям горд, что наш с вами "Бесогон" смотрят все», — сказал он.

Ранее во вторник верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррел сообщил, что девятый пакет санкций против России еще не готов, лидеры стран продолжают согласовывать ряд вопросов. Он понадеялся, что государства сообщества достигнут согласия к концу дня, но отметил, что этого может не случиться, так как остаются вопросы, которые нуждаются в обсуждении. По его словам, странам сложно договориться, так как существуют разные взгляды на антироссийские ограничения. По информации портала EUobserver, санкции могут затронуть в том числе и Никиту Михалкова, а также певица Григория Лепса и ведущего Бориса Корчевникова.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Борис Корчевников,Никита Михалков,ЕС,
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