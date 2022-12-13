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12 минут назад

Лепс продает почти за миллион билеты на свой новогодний концерт

Газета.Ruиещё 1

Эстрадный исполнитель Григорий Лепс продает столики на свой новогодний концерт в «Барвиха Luxury Village» почти за миллион — за 900 тыс. руб. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на социальные сети артиста.

Лепс продает почти за миллион билеты на свой новогодний концерт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во столько обойдется столик с самым удачным расположением, рассчитанный на шестерых человек. Желающие провести время за столиком у сцены в зале должны будут заплатить 720 тыс. руб. за четверых.

VIP-ложа без стола обойдется посетителям в 450 тыс. руб. Места за дальним столиком оценены в 390 тыс. руб. на шестерых гостей.

В меню вечера, кроме традиционных оливье и селедки под шубой, есть пате из фуа-гра, картофельная эспума с черной икрой, заливное из осетрины и мандарины на ветке, доступно вегетарианское меню.

Кроме Лепса, на сцену выйдет певица Anna Asti.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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