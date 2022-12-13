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17 минут назад

Раскрыта причина смерти младшего сына певицы Тины Тернер

Lenta.ruиещё 1

Младший сын 83-летней американской певицы Тины Тернер умер в Лос-Анджелесе от осложнений рака толстой кишки. Причину его смерти раскрыл NY Post.

Раскрыта причина смерти младшего сына певицы Тины Тернер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты издания со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы и службы коронеров округа Лос-Анджелес сообщили, что на момент смерти 62-летний Ронни Тернер не только боролся с онкологическим заболеванием, но и страдал от атеросклероза сосудов. Данное заболевание развивается из-за отложения и накопления холестериновых бляшек на стенках артерий. Из-за этого кровь по сосудам начинает хуже циркулировать, а кровоснабжение внутренних органов постепенно нарушается.

Смерть Ронни Тернера подтвердила его супруга, а его знаменитая мать отдала дань уважения покойному сыну в социальных сетях.

«Ронни, ты слишком рано покинул мир. В печали я закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын», — написала певица.

Ранее сообщалось, что младший сын Тины Тернер Ронни умер на улице. В ожидании скорой помощи очевидцы делали мужчине искусственное дыхание, но прилагаемые усилия не приносили результата.

В 2018 году популярная певица похоронила старшего сына Крейга. Он покончил с собой в возрасте 59 лет в своем доме в Калифорнии.

Шоу-бизнес,Тина Тернер,
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