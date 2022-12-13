В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Блогеров Петрова и Синяка проверят на пропаганду ЛГБТ

Слово и Дело

Руководитель «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский обратился в СК РФ с просьбой проверить блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка на пропаганду ЛГБТ.

Блогеров Петрова и Синяка проверят на пропаганду ЛГБТ
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Общественник обратил внимание на запретные действия в блогах знаменитостей. Он потребовал Следственный комитет проверить информацию, которую транслируют звезды. Их посты формируют ложное представление о традиционных моральных и семейных ценностях. Публикации Петрова и Синяка открыто нарушают закон о запрете пропаганды ЛГБТ, так как к ним есть доступ у взрослых и детей, считает Отраковский.

Блогеры также могут получить запрет на въезд на территорию России, передает Telegram-канал Mash. Российских граждан ограничат доступ к их профилям. В данный момент знаменитости находятся в других странах.

Шоу-бизнес,Андрей Петров,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители