Блогеров Петрова и Синяка проверят на пропаганду ЛГБТ

Руководитель «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский обратился в СК РФ с просьбой проверить блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка на пропаганду ЛГБТ.
Общественник обратил внимание на запретные действия в блогах знаменитостей. Он потребовал Следственный комитет проверить информацию, которую транслируют звезды. Их посты формируют ложное представление о традиционных моральных и семейных ценностях. Публикации Петрова и Синяка открыто нарушают закон о запрете пропаганды ЛГБТ, так как к ним есть доступ у взрослых и детей, считает Отраковский.
Блогеры также могут получить запрет на въезд на территорию России, передает Telegram-канал Mash. Российских граждан ограничат доступ к их профилям. В данный момент знаменитости находятся в других странах.