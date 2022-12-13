Блогеров Петрова и Синяка проверят на пропаганду ЛГБТ

Общественник обратил внимание на запретные действия в блогах знаменитостей. Он потребовал Следственный комитет проверить информацию, которую транслируют звезды. Их посты формируют ложное представление о традиционных моральных и семейных ценностях. Публикации Петрова и Синяка открыто нарушают закон о запрете пропаганды ЛГБТ, так как к ним есть доступ у взрослых и детей, считает Отраковский.