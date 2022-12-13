Лорак заявила о желании «спокойно дышать одним воздухом»

Певица Ани Лорак после начала спецоперации долго хранила молчала. Но в итоге звезда продолжила жить и работать в нашей стране, не обращая внимания не негатив в свой адрес. Временами исполнительница публикует в своем блоге ностальгические посты.
«Между маленькой щелью каждого вдоха и выдоха, где глубокая боль и скорбь, которые я испытываю по отношению к семьям, которые сейчас страдают. Но они исчезают на несколько секунд… Хотелось бы, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила звезда.
Напомним, Ани Лорак больше месяца провела в Испании, а совсем недавно вернулась в Россию, где уже посетила съемки новогоднего шоу. 11-летняя дочь певицы живет с ней в Москве.