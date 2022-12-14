Адвокат рассказал, почему Асмус не достанется особняк Харламова

Звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что актрисе Кристине Асмус, разведенной с шоуменом Гариком Харламовым, но продолжающей проживать в его особняке на Рублевке с дочерью, не достанется этот дом. Его слова приводит kp.ru.

Фото: asmuskristina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России) asmuskristina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Известно, что жилье было куплено до брака с Асмус, а значит, делить его с бывшей женой он не обязан.

"Таким образом, отдавать половину дома на Рублевке бывшей супруге юморист не обязан - это имущество не нажито в браке. По закону, делить положено только автомобиль Харламова, приобретенный за время семейной жизни. Однако, машина Кристины Асмус также подлежит разделу, если она была куплена в браке", - объяснил Алешкин.

По его словам, таким образом экс-супруги остаются каждый при своем.