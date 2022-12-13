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36 минут назад

Стас Михайлов рассказал о потере брата: «Останется незабываемым»

WomanHit.ruиещё 1

Певец Стас Михайлов бережно относится к своей семье — он часто говорит, как любит супругу и своих детей. Но в душе артиста есть непроходящая боль утраты — 30 лет назад он лишился старшего брата Валерия.

Стас Михайлов рассказал о потере брата
Фото: ТАССТАСС

Мужчина был бортинженером вертолета, как и отец. Родственник Стаса погиб в 1989 году в возрасте 27 лет. Летательный аппарат потерпел крушение недалеко от Красной Поляны.

Именно Валерий привил Михайлову любовь к музыке. И теперь почти на каждом концерте исполнитель вспоминает брата теплыми словами.

Сейчас певец признался, что для него самым необычным Новым годом был именно с братом. «Для меня останется незабываемым, когда у меня была полноценная семья. Вот это для меня, наверное, самое необычное», — цитирует артиста Teleprogramma.pro.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,
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