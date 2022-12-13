Стас Михайлов рассказал о потере брата

Певец Стас Михайлов бережно относится к своей семье — он часто говорит, как любит супругу и своих детей. Но в душе артиста есть непроходящая боль утраты — 30 лет назад он лишился старшего брата Валерия.

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Мужчина был бортинженером вертолета, как и отец. Родственник Стаса погиб в 1989 году в возрасте 27 лет. Летательный аппарат потерпел крушение недалеко от Красной Поляны.

Именно Валерий привил Михайлову любовь к музыке. И теперь почти на каждом концерте исполнитель вспоминает брата теплыми словами.