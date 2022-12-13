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1 час назад

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на критику о неравном браке с молодым хоккеистом

Слово и Дело

Телеведущая Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. В передаче «Звезды сошлись» на НТВ она рассказала, каково это, жить с человеком, который младше ее почти на 15 лет.

Кудрявцева ответила на критику о неравном браке с хоккеистом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кудрявцева призналась, что очень часто сталкивается с критикой по этому поводу. Все те годы, что она вместе с Макаровым, ее спрашивают про разницу в возрасте. Однако на телеведущую это никак не влияет, она свой выбор сделала.

Серьезный разговор, по словам телеведущей, у них с Макаровым произошел перед свадьбой, когда он сделал ей предложение. Однако они решили, что «любовь ровесников не ищет» и просто поженились. Ни о чем не жалеют.

Шоу-бизнес,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,
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