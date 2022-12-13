Кудрявцева ответила на критику о неравном браке с хоккеистом

Телеведущая Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. В передаче «Звезды сошлись» на НТВ она рассказала, каково это, жить с человеком, который младше ее почти на 15 лет.

Кудрявцева призналась, что очень часто сталкивается с критикой по этому поводу. Все те годы, что она вместе с Макаровым, ее спрашивают про разницу в возрасте. Однако на телеведущую это никак не влияет, она свой выбор сделала.