Российские знаменитости рассказали, как встретят Новый год

Он добавил, что всегда дней за 5 до 31 декабря наряжает елку. Игрушки у актера, по его словам, старинные, иногда добавляет новые. Виктор Сухоруков признался, что для него это и детство, и жизнь, и тайна. А вот певец SHAMAN будет работать в новогоднюю ночь. Он отметил, что для него это уже стало традицией. Он воспринимает свою деятельность как любимое дело, а не работу, поэтому даже на новогодних каникулах отдыхать не собирается.