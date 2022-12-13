Российские знаменитости рассказали, как встретят Новый год

Звезды шоу-бизнеса рассказали, как планируют провести новогоднюю ночь. Кто-то будет работать, а кто-то встретит праздник с родными и близкими.
«В этот раз поеду на Родину, в Орехово-Зуево», – рассказал актер Виктор Сухоруков.
Он добавил, что всегда дней за 5 до 31 декабря наряжает елку. Игрушки у актера, по его словам, старинные, иногда добавляет новые. Виктор Сухоруков признался, что для него это и детство, и жизнь, и тайна. А вот певец SHAMAN будет работать в новогоднюю ночь. Он отметил, что для него это уже стало традицией. Он воспринимает свою деятельность как любимое дело, а не работу, поэтому даже на новогодних каникулах отдыхать не собирается.
У народного артиста России Николая Цискаридзе и вовсе двойной праздник 31 декабря – у него день рождения. Он предпочитает проводить его дома.
«У меня очень красивый вид из окна. Я живу окнами на Нескучный сад. Люблю сесть на подоконник с горячим чаем, с книжечкой, и чтобы меня никто не трогал целый день. Это так здорово», – поделился он.
Певец Филипп Киркоров уже нарядил елку. По его словам, праздновать Новый год он будет дома с семьей. Он собирается лепить с детьми снеговиков, кататься на санках, а в новогоднюю ночь играть в лото. Эту традицию завел еще отец певца Бедрос Киркоров, признался Филипп.
«Я верю в примету, кто позвонит первым в наступившем году, тот принесет мне удачу», – рассказал народный артист России «Известиям».
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