Ксения Бородина высказалась про суд из-за алиментов

— Взрослые люди должны нести ответственность за все в своей жизни. То, что родители расстались, не значит, что они пропали из жизни ребенка. Ты считаешься отцом ребенка, значит, ты должен участвовать в его жизни хотя бы финансово, заботиться о нем, оплачивать его занятия и прочее. Поэтому, я считаю, если есть необходимость — обязательно подавайте в суд, — цитирует телеведущую портал «7дней».