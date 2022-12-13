В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Ксения Бородина высказалась про суд из-за алиментов

Вечерняя Москва

Телеведущая Ксения Бородина часто общается с подписчиками в соцсети и откровенно отвечает на их вопросы. После расставания со вторым мужем Курбаном Омаровым, которое сопровождалось скандалами и взаимными обвинениями, звезда одна воспитывает двух дочерей и активно занимается карьерой.

Ксения Бородина высказалась про суд из-за алиментов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одна из поклонниц поинтересовалась в блоге у знаменитости: подала ли она официально в суд на получение алиментов. Бородина ответила, что она лично этого делать не стала, но при этом призвала женщин не следовать ее примеру и обязательно подавать на алименты в суд.

— Взрослые люди должны нести ответственность за все в своей жизни. То, что родители расстались, не значит, что они пропали из жизни ребенка. Ты считаешься отцом ребенка, значит, ты должен участвовать в его жизни хотя бы финансово, заботиться о нем, оплачивать его занятия и прочее. Поэтому, я считаю, если есть необходимость — обязательно подавайте в суд, — цитирует телеведущую портал «7дней».

Бородина не смогла познать отцовской любви, что повлияло на ее характер и будущее. В эфире телешоу «Женский клуб» она даже призналась, что ненавидела своего отца.

Шоу-бизнес,Соцсети,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители