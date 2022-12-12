В Александра Серова стреляли возле дома

Пару недель назад в певца Александра Серова стреляли возле дома. Об этом музыкант рассказал только сейчас в передаче «Звезды сошлись» на НТВ. По его словам, он хотел защитить своих детей, но получил отпор.

Фото: alexander-serov.ru alexander-serov.ru

Артист нарвался на хулиганов, которые оказались вооружены. Инцидент случился около его дома. Врачи извлекли из тела Серова пулю, после чего он неделю находился в больнице.

Пуля угодила в ногу звезды. По словам Серова, злоумышленники дурачились, а пуля оказалась резиновой.

— Я сказал: «Ребята, может, прекратите? Дети могут выйти из подъезда». Они меня не узнали: «Ты чего нам указываешь?» Парень развернулся и выстрелил вниз. Но получилось мне в левую ногу. В голень, — сообщил исполнитель.