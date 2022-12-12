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21 минуту назад

В Александра Серова стреляли возле дома

Вечерняя Москва

Пару недель назад в певца Александра Серова стреляли возле дома. Об этом музыкант рассказал только сейчас в передаче «Звезды сошлись» на НТВ. По его словам, он хотел защитить своих детей, но получил отпор.

В Александра Серова стреляли возле дома
Фото:  alexander-serov.ru alexander-serov.ru

Артист нарвался на хулиганов, которые оказались вооружены. Инцидент случился около его дома. Врачи извлекли из тела Серова пулю, после чего он неделю находился в больнице.

Пуля угодила в ногу звезды. По словам Серова, злоумышленники дурачились, а пуля оказалась резиновой.

— Я сказал: «Ребята, может, прекратите? Дети могут выйти из подъезда». Они меня не узнали: «Ты чего нам указываешь?» Парень развернулся и выстрелил вниз. Но получилось мне в левую ногу. В голень, — сообщил исполнитель.

7 декабря сообщалось, что отца короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова экстренно госпитализировали в одну из московских больниц, где ему диагностировали пневматорокс. Известно, что артист почувствовал себя плохо, в связи с чем ему вызвали скорую помощь.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Филипп Киркоров,
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