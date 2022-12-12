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11 минут назад

Оскорбивший россиян муж Нетребко возвращается в Москву

Елена Прошина

Скандально известный муж Нетребко выступит в РФ с концертом

Оскорбивший россиян муж Нетребко возвращается в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Муж оперной певицы Анны Нетребко — артист Юсиф Эйвазов — выступит в России впервые за долгое время. Автор высказывания о «долбоящерах» в адрес фанатов своей супруги планирует появиться на концерте в Crocus City Hall 14 декабря. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко.

«Стоять на одной сцене с Ларисой Александровной (Долиной) на съемках новогодней "Маски" было честью, спеть вместе с ней на нашем с Юсифом большом концерте — мечтой», — написал он.

При этом выступление Туриченко и Эйвазова уже не раз переносилось. Изначально концерт планировали провести 28 марта, потом 21 сентября. Основной причиной трудностей стали скандалы, в которые Эйвазов и его жена попадали в этот период. Первый раз поклонники оперной певицы обрушились на нее с критикой, после того, как она, долгое время сохранявшая нейтралитет, в итоге все же осудила спецоперацию России на Украине.

Затем во время прогулки по ночному итальянскому городу у нее с Эйвазовым произошел диалог, в котором они назвали «долбоящерами» фанатов певицы, которые обвиняли ее в алкоголизме. Их разговор поклонники Нетребко услышали в прямом эфире, который она в это время вела у себя в социальных сетях.

Шоу-бизнес,Кирилл Туриченко,Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,
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