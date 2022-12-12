Оскорбивший россиян муж Нетребко возвращается в Москву

Скандально известный муж Нетребко выступит в РФ с концертом

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Муж оперной певицы Анны Нетребко — артист Юсиф Эйвазов — выступит в России впервые за долгое время. Автор высказывания о «долбоящерах» в адрес фанатов своей супруги планирует появиться на концерте в Crocus City Hall 14 декабря. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко.

«Стоять на одной сцене с Ларисой Александровной (Долиной) на съемках новогодней "Маски" было честью, спеть вместе с ней на нашем с Юсифом большом концерте — мечтой», — написал он.

При этом выступление Туриченко и Эйвазова уже не раз переносилось. Изначально концерт планировали провести 28 марта, потом 21 сентября. Основной причиной трудностей стали скандалы, в которые Эйвазов и его жена попадали в этот период. Первый раз поклонники оперной певицы обрушились на нее с критикой, после того, как она, долгое время сохранявшая нейтралитет, в итоге все же осудила спецоперацию России на Украине.