Раскрыта стоимость особняка Харламова и Асмус

Особняк юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус на данный момент стоит около 140 миллионов рублей. Такую оценку дома пары «Комсомольской правде» дали в агентстве по продаже элитной недвижимости.

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В издании отметили, что ранее особняк оценивался в 100 миллионов рублей, но эта цена уже давно не соответствует реальности, поскольку за последние годы прайс значительно вырос.

«С учетом площади, дизайнерского ремонта и участка на 8 "соток" актуальная стоимость данного объекта — около 140 миллионов рублей», — сказали в агентстве по продаже элитной недвижимости.

Особняк Харламова и Асмус располагается в элитном коттеджном поселке на Рублевке «Ильинка Лейнхаус». Его площадь составляет 473 квадратных метра. Дом имеет несколько спален, ванных комнат, бассейн, кино- и тренажерные залы. Также к особняку прилагаются гараж и земельный участок.

Несмотря на обещание Харламова, которое он два года назад сделал в эфире шоу «Секрет на миллион», переписать дом на свою дочь Анастасию, он по-прежнему остается его единоличным владельцем.