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36 минут назад

Собчак рассказала, что ее больше всего раздражает ее в Израиле

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая и журналист Ксения Собчак в беседе с Михаилом Шацем сообщила, что часто летает в Израиль в командировки. Она назвала вещь, которая ее раздражает в стране.

Собчак рассказала о минусе жизни в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь как ни приедешь, все время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем отдыха, и все закрыто", - заявила Собчак на своем канале.

Шац с ней согласился. Ведущий добавил, что многие сталкиваются с тем, что какое-то решение часто откладывается из-за праздников.

Ксения Собчак резко высказалась о своей эмиграции в Израиль

По мнению юмориста, большое количество выходных демонстрирует жизнелюбие местных жителей.

"Это непривычно. Но, с другой стороны, знаешь, ты очень проникаешься этим всем", - заключил Шац.

Медиаменеджер Тина Канделаки выложила в Сети паспорт Израиля Ксении Собчак. Его наличие в ноябре подтвердила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. Сама Собчак ничего не подтвердила.

Ранее шоумен и блогер Рустам Солнцев заявил, что в последнее время журналистка Ксения Собчак испортила себе репутацию. По его словам, репутация журналистки подпортилась после того, как она стала игнорировать вопросы, связанные с возможным наличием у нее гражданства Израиля и делом о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

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