Собчак рассказала о минусе жизни в Израиле

Телеведущая и журналист Ксения Собчак в беседе с Михаилом Шацем сообщила, что часто летает в Израиль в командировки. Она назвала вещь, которая ее раздражает в стране.

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"Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь как ни приедешь, все время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем отдыха, и все закрыто", - заявила Собчак на своем канале.

Шац с ней согласился. Ведущий добавил, что многие сталкиваются с тем, что какое-то решение часто откладывается из-за праздников.

По мнению юмориста, большое количество выходных демонстрирует жизнелюбие местных жителей.

"Это непривычно. Но, с другой стороны, знаешь, ты очень проникаешься этим всем", - заключил Шац.

Медиаменеджер Тина Канделаки выложила в Сети паспорт Израиля Ксении Собчак. Его наличие в ноябре подтвердила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. Сама Собчак ничего не подтвердила.