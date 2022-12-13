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42 минуты назад

Азиза объяснила отказ от ее песни про спецоперацию на новогодних "огоньках"

Газета.Ruиещё 2

Певица Азиза объяснила, почему получила отказ от музыкальных редакторов «новогодних огоньков», когда предложила исполнить песню на стихи Ильи Резника о спецоперации «Любимые не умирают». Ее слова приводит mk.ru.

Азиза объяснила отказ от ее песни про спецоперацию на новогодних "огоньках"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Азизы, в Новый год «далекие от реальной жизни» музыкальные редакторы хотят «слушать жизнерадостные песни, засунув свои головы в песок, подобно страусам». Однако, уверена Азиза, стоит называть вещи своими именами и не жить в самообмане и иллюзиях.

«Это реквием. Эта песня о жизни, о смерти, о любви к Родине. Это песня о вечном. Ее невозможно слушать без слез. Эта песня рвет пространства и души», — сказала она, добавив, что эту песню ее просят исполнять на корпоративах.

Инсайдеры объяснили Азизе, что песню не взяли, потому что у нее нет продюсера.

«Песни, которые нуждаются в продвижении — в основном, это песни, написанные в стиле поп, шансон, новомодные хиты, дуэты… А «Любимые не умирают» не нуждается в продюсере, эта песня на века. И все, кто ее слышат, это признают», — заключила она.

Шоу-бизнес,Илья Резник,
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