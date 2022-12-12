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9 минут назад

Григорий Лепс заплатил пострадавшему в драке с ним мужчине за побои

Вечерняя Москваиещё 1

Известный музыкант Григорий Лепс возместил пострадавшему моральный и материальный ущерб, нанесенный им в драке в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Об этом стало известно в понедельник, 12 декабря.

Лепс заплатил пострадавшему в драке с ним мужчине за побои
Фото: ТАССТАСС

Адвокат избитого мужчины сообщил, что стороны конфликта достигли мира. В связи с этим, сторона защиты потерпевшего подала ходатайство в суд о прекращении уголовного дела, сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено в отношении Григория Лепса после драки в пабе на Московском проспекте. Потерпевший сидел в заведении и играл в нарды, когда известный музыкант подошел к нему и предложил сыграть на деньги. Петербуржец отказался, после чего между мужчинами завязалась драка. В результате пострадавшему сломали нос и он обратился в полицию.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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