Лепс заплатил пострадавшему в драке с ним мужчине за побои

Известный музыкант Григорий Лепс возместил пострадавшему моральный и материальный ущерб, нанесенный им в драке в одном из ресторанов Санкт-Петербурга . Об этом стало известно в понедельник, 12 декабря.

Адвокат избитого мужчины сообщил, что стороны конфликта достигли мира. В связи с этим, сторона защиты потерпевшего подала ходатайство в суд о прекращении уголовного дела, сообщил Telegram-канал Zvezdanews .

Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено в отношении Григория Лепса после драки в пабе на Московском проспекте. Потерпевший сидел в заведении и играл в нарды, когда известный музыкант подошел к нему и предложил сыграть на деньги. Петербуржец отказался, после чего между мужчинами завязалась драка. В результате пострадавшему сломали нос и он обратился в полицию.