Oxxxymiron* оштрафован за дискредитацию ВС России

Суд Санкт – Петербурга принял решение назначить штраф в размере 45 тысяч рублей рэперу признанному в РФ иноагентом рэперу Oxxxymiron (Мирону Федорову) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга пишет ТАСС.

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«Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей», - пояснили в пресс-службе.

По данным объединенной пресс-службы судов, признаки такого правонарушения были найдены в одной из видеозаписей, опубликованных на странице рэпера в соцсети.

После начала спецоперации на Украине Oxxxymiron* уехал из России и выступил с осуждением действий властей. Замоскворецкий суд Москвы признал текст одной из песен рэпера экстремистским. А Министерство юстиции России 8 октября включило музыканта в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

При этом прокуратура Санкт-Петербурга нашла в песне Oxxxymiron* «Ойда» публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России. В отношении музыканта возбуждено дело об административном нарушении.