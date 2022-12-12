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1 час назад

Oxxxymiron* оштрафован за дискредитацию ВС России

Алиса Селезнёва

Суд Санкт – Петербурга принял решение назначить штраф в размере 45 тысяч рублей рэперу признанному в РФ иноагентом рэперу Oxxxymiron (Мирону Федорову) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга пишет ТАСС.

Oxxxymiron* оштрафован за дискредитацию ВС России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей», - пояснили в пресс-службе.

По данным объединенной пресс-службы судов, признаки такого правонарушения были найдены в одной из видеозаписей, опубликованных на странице рэпера в соцсети.

После начала спецоперации на Украине Oxxxymiron* уехал из России и выступил с осуждением действий властей. Замоскворецкий суд Москвы признал текст одной из песен рэпера экстремистским. А Министерство юстиции России 8 октября включило музыканта в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

При этом прокуратура Санкт-Петербурга нашла в песне Oxxxymiron* «Ойда» публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России. В отношении музыканта возбуждено дело об административном нарушении.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Шоу-бизнес,Мирон Федоров,Минюст России,Верховный суд,
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