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1 час назад

Певицу Пугачеву могут депортировать из-за обмана при получении гражданства Израиля

Слово и Делоиещё 2

Исполнительница Алла Пугачева может быть депортирована из Израиля из-за обмана во время получения гражданства.Пугачева получила израильское гражданство благодаря мужу юмористу Максиму Галкину (признан иноагентом в РФ). Мать шоумена была еврейкой.

Пугачеву могут депортировать из Израиля
Фото: агн "Москва"агн "Москва"

При этом артистка может лишиться гражданства из-за обмана. Певица и ее муж в России венчались, сообщил израильский журналист Равив Дукер. Галкин ради этого мог лишь сменить свою веру. Корреспондент направил заявление в МВД с просьбой провести расследование в получении гражданства звездой.

Гражданином Израиля может быть тот человек, который исповедует государственную религию, является атеистом или имеет еврейские корни. Это указано в законодательстве государства.

Получается, что Примадонна и Галкин нарушили пункт о вероисповедании. У власти есть все основания депортировать исполнительницу из страны. По словам адвоката Александра Добровинского, знаменитости могут обрести массу проблем из-за разбирательств, передает StarHit.

Шоу-бизнес,Александр Добровинский,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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