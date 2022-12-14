Пугачеву могут депортировать из Израиля

Исполнительница Алла Пугачева может быть депортирована из Израиля из-за обмана во время получения гражданства.Пугачева получила израильское гражданство благодаря мужу юмористу Максиму Галкину (признан иноагентом в РФ). Мать шоумена была еврейкой.
При этом артистка может лишиться гражданства из-за обмана. Певица и ее муж в России венчались, сообщил израильский журналист Равив Дукер. Галкин ради этого мог лишь сменить свою веру. Корреспондент направил заявление в МВД с просьбой провести расследование в получении гражданства звездой.
Гражданином Израиля может быть тот человек, который исповедует государственную религию, является атеистом или имеет еврейские корни. Это указано в законодательстве государства.
Получается, что Примадонна и Галкин нарушили пункт о вероисповедании. У власти есть все основания депортировать исполнительницу из страны. По словам адвоката Александра Добровинского, знаменитости могут обрести массу проблем из-за разбирательств, передает StarHit.