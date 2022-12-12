Певец Николай Басков в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал о своем самочувствии на фоне новостей о проблемах со здоровьем.

«Я живой человек. Довел до того состояния, что порвались связки. Огромное спасибо российским врачам, главному врачу, моему хирургу», — поделился артист.

Он добавил, что сейчас находится в «совершенно нормальном состоянии».

По словам Баскова, он пока не рискует передвигаться самостоятельно после перенесенной операции на ноге. Исполнитель боится получить травму. «Естественно, у меня шел воспалительный процесс, и у меня начался отек, отекли ноги, отекло лицо», — рассказал он.