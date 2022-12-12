Певец Shaman (Ярослав Дронов) ко Дню Конституции записал видеоролик, исполнив гимн России.
Торжественная значимость в гимне украшена распевностью народных песен, приводит слова артиста «ФедералПресс».
Дронов считает, что в российском гимне соединились несколько исторических эпох страны. По его словам, главная песня России объединяет соотечественников разных национальностей и возрастов в важные периоды их жизни. Кроме того, песня олицетворяет саму Россию, отметил он.
Российский гимн – это нестареющий хит, он не теряет актуальности, добавил Shaman.
1 сентября Shaman исполнил российский гимн в Государственном университете управления (ГУУ) на День знаний и посвящения в первокурсники.
Добавим, что, согласно соцопросам, Shaman является одним из самых популярных российских исполнителей, уступая только Олегу Газманову.