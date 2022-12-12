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1 час назад

Shaman записал видео с исполнением гимна России

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Певец Shaman (Ярослав Дронов) ко Дню Конституции записал видеоролик, исполнив гимн России.

Торжественная значимость в гимне украшена распевностью народных песен, приводит слова артиста «ФедералПресс».

Дронов считает, что в российском гимне соединились несколько исторических эпох страны. По его словам, главная песня России объединяет соотечественников разных национальностей и возрастов в важные периоды их жизни. Кроме того, песня олицетворяет саму Россию, отметил он.

Российский гимн – это нестареющий хит, он не теряет актуальности, добавил Shaman.

1 сентября Shaman исполнил российский гимн в Государственном университете управления (ГУУ) на День знаний и посвящения в первокурсники.

Добавим, что, согласно соцопросам, Shaman является одним из самых популярных российских исполнителей, уступая только Олегу Газманову.

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