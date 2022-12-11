Жалобы Асмус на безденежье сочли лукавством

«Почему Асмус сама не может купить себе квартирку? Кристина несколько лет снималась в популярном сериале. Играет в театре. Также появилась и в большом метре в кинотеатрах. Это всё — деньги, и немалые. Люди, которые зарабатывают намного меньше, могут себе позволить взять ипотеку и купить жилье. А Кристина не может? Лично я в это не верю, уж простите, — отмечает блогер.