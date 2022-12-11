Жалобы Асмус на безденежье сочли лукавством

Кристина Асмус недавно потребовала от своего бывшего супруга Гарика Харламова обеспечить ее и их общую дочь жильем. Блогер Лена Миро не понимает почему Асмус, востребованная актриса театра и кино, говорит о совей финансовой несостоятельности. Об этом она написала в своем ЖЖ.
«Почему Асмус сама не может купить себе квартирку? Кристина несколько лет снималась в популярном сериале. Играет в театре. Также появилась и в большом метре в кинотеатрах. Это всё — деньги, и немалые. Люди, которые зарабатывают намного меньше, могут себе позволить взять ипотеку и купить жилье. А Кристина не может? Лично я в это не верю, уж простите, — отмечает блогер.
Миро уверена, что дело не только в деньгах. По ее мнению, Кристина либо хочет лишить свои проблемы за счет бывшего супруга, либо попросту не хочет от него съезжать. Но, в любом случае, артистка явно лукавит, жалуясь на безденежье.
Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в 2020 году. Артист объяснил, что пара шла к этому около года, решение о расставании было обоюдным.