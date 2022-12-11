Волочкова обратилась в брачное агентство за партнером для отпуска

Анастасия Волочкова запланировала на 3 января вылет на отдых на Мальдивы. Но балерина сейчас одинока - прежний поклонник недавно женился, а нового пока не нашлось. Однако к дате вылета Анастасия обязательно хочет найти себе спутника. Поэтому она обратилась в специализированное брачное агентство, - рассказывает портал prozvezd.

Сваха из этого агентства была гостьей программы на НТВ. Женщина сообщила, что заказ клиентки фирма выполнить не смогла. Якобы Волочкова настаивала на олигархах с собственными яхтами, с мужчинами попроще общаться не захотела.

Но и те потенциальные кандидаты, которым агентство сообщило о предложении Анастасии, не решились им воспользоваться. Они побоялись попасть в какой-либо скандал. Так, в прошлом году Волочкова устроила дебош в салоне самолета, история попала в СМИ и социальные сети.

Ранее Анастасия Волочкова неоднократно говорила о том, что она не имеет никаких отношений с алкоголем. Балерина даже судилась с Даной Борисовой из-за того, что та якобы позволила себе клевету в ее адрес относительно этого вопроса.