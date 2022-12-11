Шишкова расплакалась в шоу «Наследники»

Бывшая девушка рэпера Тимати модель Алена Шишкова расплакалась в эфире шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ-3.

Фото: слово и дело слово и дело

Она призналась, что испытывала несправедливое отношение к себе всю свою жизнь. По словам модели, ее считают глупой, предсказуемой, бесполезной, медлительной и плаксивой.

Девушка призналась, что ей было сложно во время прохождения проверки на детекторе лжи произносить эти слова в свой адрес, поскольку она является очень ранимым человеком.