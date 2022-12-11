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1 час назад

Шишкова расплакалась в шоу «Наследники» из-за несправедливого отношения к себе

Слово и Дело

Бывшая девушка рэпера Тимати модель Алена Шишкова расплакалась в эфире шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ-3.

Шишкова расплакалась в шоу «Наследники»
Фото: слово и делослово и дело

Она призналась, что испытывала несправедливое отношение к себе всю свою жизнь. По словам модели, ее считают глупой, предсказуемой, бесполезной, медлительной и плаксивой.

Девушка призналась, что ей было сложно во время прохождения проверки на детекторе лжи произносить эти слова в свой адрес, поскольку она является очень ранимым человеком.

Примечательно, что участники шоу считают модель неоднозначным игроком, а ведущий Влад Кадони не стал церемониться и призвал ее покинуть программу.

Шоу-бизнес,Влад Кадони,Тимати,
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