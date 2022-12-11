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12 минут назад

Стало известно о состоянии избитого Барецкого

Ирина Лебедева

После избиения шоумена Стаса Барецкого в Московском районе Санкт-Петербурга начата полицейская проверка, сообщают СМИ со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, - пишет lenta.ru.

Стало известно о состоянии избитого Барецкого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О госпитализации шоумена после драки с ограблением стало известно утром 11 декабря. Скорая помощь увезла пострадавшего артиста от бара на Московском проспекте. У Станислава зафиксированы ссадины и ушибы, так же речь шла о возможном сотрясении мозга - он жаловался на спутанное сознание и головокружение.

Врачи оказали Барецкому помошь и оценили состояние шоумена как удовлетворительное.

По словам Барецкого, около шести часов утра он поспорил с двумя мужчинами, после чего они силой отобрали у него смартфон и 120 тысяч рублей.

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