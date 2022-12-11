Стало известно о состоянии избитого Барецкого

После избиения шоумена Стаса Барецкого в Московском районе Санкт-Петербурга начата полицейская проверка, сообщают СМИ со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, - пишет lenta.ru.
О госпитализации шоумена после драки с ограблением стало известно утром 11 декабря. Скорая помощь увезла пострадавшего артиста от бара на Московском проспекте. У Станислава зафиксированы ссадины и ушибы, так же речь шла о возможном сотрясении мозга - он жаловался на спутанное сознание и головокружение.
Врачи оказали Барецкому помошь и оценили состояние шоумена как удовлетворительное.
По словам Барецкого, около шести часов утра он поспорил с двумя мужчинами, после чего они силой отобрали у него смартфон и 120 тысяч рублей.