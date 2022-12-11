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1 час назад

Лорак вернулась на российскую сцену

Ирина Лебедева

Ани Лорак после перерыва в несколько месяцев вышла на сцену в Москве. Певица долгое время не выступала, практически не присутствовала в социальных сетях, не посещала светских мероприятий, за исключением для рождения дочери Филиппа Киркорова.

Лорак вернулась на российскую сцену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но вчера звезда появилась на съемках новогоднего концерта телеканала «Жара», которые проходили в «Крокус Сити Холле». Она исполнила композицию «Лабиринт».

После выступления Ани поздравила собравшихся с грядущими праздниками.

«С Новым годом! Будьте счастливы, любимы! Будьте самыми счастливыми!», - сказала певица.

СтарХит отметил, что в начале октября украинские власти внесли певицу в санкционный список, как и Таисию Повалий, Анну Седокову и Регину Тодоренко. Это значит, что они не смогут посещать страну, так как якобы представляют угрозу национальной безопасности.

Ани Лорак уже много лет выступает в России и живет в нашей стране. Однако такое поведение нравится не всем. Например, о ней жестко высказался мэр Черниговцев, откуда Ани родом. Так, он обвинил Лорак в измене. Более того, с аллеи славы убрали звезду Лорак, а еще у нее собираются забрать все награды, которые ранее выдавали.

Шоу-бизнес,Таисия Повалий,Регина Тодоренко,Анна Седокова,Филипп Киркоров,
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