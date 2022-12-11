Лорак вернулась на российскую сцену

Ани Лорак после перерыва в несколько месяцев вышла на сцену в Москве. Певица долгое время не выступала, практически не присутствовала в социальных сетях, не посещала светских мероприятий, за исключением для рождения дочери Филиппа Киркорова.
Но вчера звезда появилась на съемках новогоднего концерта телеканала «Жара», которые проходили в «Крокус Сити Холле». Она исполнила композицию «Лабиринт».
После выступления Ани поздравила собравшихся с грядущими праздниками.
«С Новым годом! Будьте счастливы, любимы! Будьте самыми счастливыми!», - сказала певица.
СтарХит отметил, что в начале октября украинские власти внесли певицу в санкционный список, как и Таисию Повалий, Анну Седокову и Регину Тодоренко. Это значит, что они не смогут посещать страну, так как якобы представляют угрозу национальной безопасности.
Ани Лорак уже много лет выступает в России и живет в нашей стране. Однако такое поведение нравится не всем. Например, о ней жестко высказался мэр Черниговцев, откуда Ани родом. Так, он обвинил Лорак в измене. Более того, с аллеи славы убрали звезду Лорак, а еще у нее собираются забрать все награды, которые ранее выдавали.