Лорак вернулась на российскую сцену

Ани Лорак после перерыва в несколько месяцев вышла на сцену в Москве. Певица долгое время не выступала, практически не присутствовала в социальных сетях, не посещала светских мероприятий, за исключением для рождения дочери Филиппа Киркорова.

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Но вчера звезда появилась на съемках новогоднего концерта телеканала «Жара», которые проходили в «Крокус Сити Холле». Она исполнила композицию «Лабиринт».

После выступления Ани поздравила собравшихся с грядущими праздниками.

«С Новым годом! Будьте счастливы, любимы! Будьте самыми счастливыми!», - сказала певица.

СтарХит отметил, что в начале октября украинские власти внесли певицу в санкционный список, как и Таисию Повалий, Анну Седокову и Регину Тодоренко. Это значит, что они не смогут посещать страну, так как якобы представляют угрозу национальной безопасности.