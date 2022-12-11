Собчак вновь продемонстрировала интерьеры своего особняка

Ксения Собчак в социальной сети в очередной раз продемонстрировала интерьеры своего особняка на Рублевке. В частности, на этот раз светская львица показала бассейн. По словам Ксении, она хотела добиться определенного цвета воды в нем, что в итоге оказалось непросто.

«Мы с моим дизайнером очень долго выбирали плитку в бассейн. И смотрите, какая вода! Какой голубой классный цвет! На самом деле, такого достаточно сложно добиться», — сообщила Собчак.

Исходя из того, что Ксения похвалила некую фирму по производству плитки, подписчики сделали вывод, что этот пост был рекламным. Но, тем не менее, у множества интернет-пользователей он вызвал неоднозначную реакцию, - пишет издание day.ru.

В социальных сетях появилось множество гневных публикаций, авторы которых обвинили Собчак и в заигрывании с публикой, и в несвоевременности подобной похвальбы шикарным образом жизни.