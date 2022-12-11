56-летняя Синди Кроуфорд снялась обнаженной

Супермодель Синди Кроуфорд снялась полностью обнаженной в ванной для рекламы своей линейки по уходу за волосами.

Видеороликом звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей. В видеоролике 56-летняя Синди Кроуфорд показала поклонникам, как принимает душ и моет голову шампунем из собственной линейки Meaningful Beauty. В процессе супермодель обнаруживает, что у нее закончился любимый шампунь.

""Вам знакомо это чувство, когда вы собираетесь вымыть голову, залезаете в ванную и понимаете, что шампунь закончился? Оставайтесь с нами, чтобы вовремя пополнять запасы", - появляется надпись за кадром.

Синди Кроуфорд запустила собственный бьюти-бренд Meaningful Beauty в 2004 году. Изначально в портфеле марки были только антивозрастные средства по уходу за кожей, но в прошлом году супермодель расширила линейку, выпустив продукты по уходу за волосами. Ранее сообщалось, что 56-летняя Синди Кроуфорд отправилась на шопинг без макияжа и укладки.